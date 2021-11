Pallacanestro: vittoria casalinga dell'Olimpia Basket Taggia, battuta 72-23 la Cestistica Savonese

OLIMPIA BASKET-CESTISTICA SAVONESE 72-23

OLIMPIA BASKET: Boliolo 6, Ferrigno T. 2, Ferrigno F. 5, Puppo S. 1, Pappaterra 9, Casella 8, Puppo F. 4, Di Muzio 2, Guariglia (Cap.) 6, Di Cosmo 10, Allaria G. 6, Oggero 13, - Allenatore: Bellone Luca

CESTISTICA SAVONESE: Stegani 2, Valle 5, Ranno 2, Ammirato 12, Piombo 2, Ierim - Allenatore: Valle Valerio

Prima partita e prima vittoria per gli Under 17 dell'Olimpia Basket di Arma di Taggia. L'emozione di ritornare in campo e un po' di ruggine hanno portato un primo quarto con tante azioni ma pochissimi canestri da ambo le parti.

Poi l'Olimpia cambia il passo e stacca la Cestistica di 8 punti prima di andare negli spogliatoi. Il distacco aumenta nel terzo periodo con l'Olimpia che finalmente trova i canestri con più facilità. Prima della terza sirena la sfortunata squadra di Savona perde un giocatore per infortunio e un altro per limite di falli; la partita è definitivamente chiusa.

Nella squadra capitanata da Guariglia si fanno notare Oggero e Di Cosmo per i punti, Pappaterra, Di Muzio e i fratelli Ferrigno per le palle recuperate e i due giovani 2008 che hanno fatto vedere un'ottima difesa (Puppo F.) e un buzzer beater da quasi-tre-punti (Casella). A loro due l'onore di portare le paste al prossimo allenamento.