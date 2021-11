Automobilismo: anche il pilota di San Biagio della Cima Borgogno al via della Ronde Valli Imperiesi 2021

Tornano al via di una competizione, dopo il Sanremo 2021, Franco Borgogno ed il giovane Mattia Mantovani. Il generoso pilota di San Biagio della Cima ci riprova con una moderna turbo ‘tuttoavanti’: dopo le esperienze con la Fiesta e la 208 Rally 4, è la volta della Clio, stavolta in versione Rally 5. E saranno ancora una volta le strade amiche a fare da scenario al suo finale di stagione: la bella prova speciale della Ronde delle Valli Imperiesi sarà ripetuta per 4 volte nella giornata di domenica, preceduta da shakedown e ricognizioni al sabato.

Quello di Borgogno su Renault è un ritorno dopo le fortunate apparizioni di inizio carriera, e fa piacere ritrovare la squadra GIMA, stavolta in collaborazione con PR2Sport per la parte tecnica. I colori della scuderia sono sempre quelli del GRT Rally Team di Livorno, e un'altra conferma la troviamo negli pneumatici: i coreani Hankook, di cui Borg è un utilizzatore soddisfatto, prima ancora che un fedele testimonial.

Alle note il giovane Mattia Mantovani avrà un bel da fare in una gara che si preannuncia davvero ricca di emozioni, ad iniziare dall incognita meteo e proseguendo con il nutrito elenco iscritti che vanta la presenza di vetture di ogni tipologia, comprese le performanti WRC. Ma la sfida sarà tutta nelle classi piccole: con il numero 74 sulle fiancate, ci sarà da seguire attentamente tutti gli esponenti del gruppo R e le trazioni anteriori in genere.