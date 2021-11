Sanremo: stasera l'incontro tra i sindacati 'ribelli' e il Casinò, difficile la possibilità di un accordo

Non dovrebbe portare a grosse novità ma, l’incontro che è fissato per quest’oggi tra Cda del Casinò di Sanremo e i quattro sindacati che proseguono nello sciopero al gioco ‘lavorato’ dell’azzardo matuziano (Cgil, Cisl, Uil e Snalc) è particolarmente atteso per capire se e quando l’astensione dal lavoro potrà terminare.

Le possibilità che la riunione possa portare a più miti consigli sono scarse, visto che nella lettera di convocazione il Cda del Casinò ha confermato di non voler tornare sui propri passi, come più volte detto in queste ultime settimane. I Sindacati, però, sperano di poter trovare una via d’uscita e questa sera sperano di uscire dal tavolo di confronto con qualcosa da poter proporre domani all’assemblea dei lavoratori.

Difficile che possa accadere. Il Cda, ma anche la proprietà del Casinò sono sempre stati chiari: “La riorganizzazione del settore del gioco ‘lavorato’ rimane tale”. Dai sindacati fanno sapere che, anche loro rimangono sulle proprie posizioni. Ma, ci domandiamo, potranno andare avanti ancora molto con lo sciopero? Intanto hanno chiesto un incontro con i capigruppo del Consiglio comunale, per una riunione che potrebbe svolgersi la prossima settimana.

Il primo step è quello con il Cda mentre domani sera scatterà la seconda settimana di chiusura consecutiva delle sale con i tavoli da gioco. Una situazione che preoccupa relativamente la proprietà, visto che tutto sommato gli incassi che arrivano dalle slot sono sempre molto buoni.