Sanremo: nasce la commissione speciale per Rivieracqua, ecco chi ne farà parte (Video)

Era stata annunciata durante il consiglio dell’8 settembre e ora è realtà: il Comune di Sanremo ha una nuova commissione consiliare speciale dedicata al servizio idrico provinciale di Rivieracqua.



La pratica è stata definitivamente approvata durante l’ultima riunione del consiglio, lo scorso 28 ottobre. La composizione della commissione è rapportata alla consistenza numerica dei gruppi consigliari. Per Sanremo al Centro prenderanno parte alla commissione Marco Viale, Umberto Bellini e Sara Tonegutti, per il PD Mario Robaldo, per la Lega Daniele Ventimiglia, per Liguria Popolare Andrea Artioli, per Forza Italia Patrizia Badino, per Fratelli D’Italia Luca Lombardi e per il Movimento 5 Stelle Roberto Rizzo.

Come espresso nel testo della delibera, i lavori della commissione saranno completamente gratuiti e dovranno essere completati entro quattro mesi dalla data di esecutività della delibera consiliare, quindi entro fine febbraio.

La discussione della pratica in consiglio comunale