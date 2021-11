Sanremo: hotel Astoria nel degrado e problemi di decoro urbano, Interrogazione di Simone Baggioli

Il Consigliere comunale Simone Baggioli (Forza Italia) ha inviato una Interrogazione urgente al Sindaco, per il decoro urbano, in particolare per la situazione di degrado all’ex hotel Astoria.

“Gli spazi esistenti all’interno dei centri abitati – scrive Baggioli - devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano e quindi devono avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati. Per quanto riguarda specificatamente, la tutela dell’ambiente urbano, gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza devono essere mantenuti in condizioni di decoro a cura e spese della proprietà. Visto che si sono dati maggiori poteri ai Sindaci in ordine a varie misure di sicurezza integrata oltre a misure urgenti volte a garantire anche il decoro delle città. Il ruolo centrale, negli interventi volti a rafforzare le competenze del Sindaco, riguardano, per l’appunto, la lotta alle situazioni di degrado urbano dove l’igiene pubblica ne è un fattore fondamentale”.

“Nel quartiere della Zona Foce – prosegue Baggioli - è presente l’immobile ‘ex Hotel Astoria’, realizzato nel 1882 r nato dalla matita del noto Architetto Giacomo Pisani. Inizialmente aveva il nome di Hotel West-End per la sua collocazione a Ponente rispetto al centro della nostra amata città. Un ex quattro stelle con più di 200 posti letto chiuso nel 2004. Attorno all’immobile vi è un’area, ad oggi delimitata da una recinzione che rischia di crollare a causa delle precarie condizioni di manutenzione. L’area, in totale abbandono, è divenuta ormai sinonimo di incuria e degrado, ricettacolo di roditori e randagi, insalubre, con uno sviluppo incontrollato di erbacce. L’immobile, posto all’interno dell’area, risulta anch’esso in totale abbandono, la copertura è incompleta, gli infissi non più presenti, le tinteggiature e gli intonaci presentano distacchi in più punti con evidente pericolosità per la caduta di calcinacci”.

“Da informazioni che ho reperito – va avanti Baggioli - l’attuale proprietà del compendio immobiliare, valutato in 8 milioni di euro, risulterebbe, dal 2017, di una società partecipata ad un Gruppo Bancario leader in Italia. Considerato che è divenuta inaccettabile una situazione del genere tenendo conto della vocazione turistica della città dei fiori e per le consuete manifestazioni (Festival, Rally, Vela, Golf, ecc.) che la città di Sanremo ospita annualmente”.

Vista la riqualificazione portata a termine da altre strutture nelle vicinanze, Baggioli chiede al Sindaco e eventualmente all’Assessore competente, quali siano le reali intenzioni dell’amministrazione e degli uffici preposti ad intervenire in maniera sanzionatoria (come previsto dalla Legge) nei confronti della titolare del compendio immobiliare: “Tenendo conto – termina Baggioli - dell’indifferenza da parte dell’attuale proprietà nel mettere in campo tutte quelle necessarie attività concernenti la manutenzione ed il decoro di un’area di notevole rilevanza storica e turistica per Sanremo”.