Respinto il ricorso del Comune di Bordighera per Rivieracqua: Trucchi "Si apre una partita difficile per il Sindaco"

Il Consiglio di Stato con sentenza definitiva ha deliberato la impossibilità per il Comune di Bordighera di mantenere la gestione autonoma dell'acquedotto cittadino e l'obbligo dell'ingresso nella società Rivieracqua.

“Il ricorso della nostra Amministrazione – evidenzia il Consigliere di opposizione, Giuseppe Trucchi - è stato quindi respinto così come d'altronde era stato ampiamente previsto. Anche nel corso di una commissione consiliare e di un consiglio comunale si era approfonditamente dibattuto dell'argomento. Questa conclusione della vicenda, per quanto attesa e non sorprendente, lascia aperte forti preoccupazioni sia per gli aumenti tariffari inevitabili, sia per i necessari investimenti non più rinviabili sulla rete idrica, sia per la difesa del personale dell'acquedotto che sempre ha lavorato con grande impegno e che ci auguriamo vivamente possa rimanere a svolgere la propria attività presso il nostro Comune”.

“Si apre una partita difficile per il Sindaco – prosegue Trucchi - che dovrà necessariamente avviare un percorso di ingresso in Rivieracqua. Poichè dalle prime dichiarazioni di oggi emerge una intenzione del Sindaco di coinvolgere le opposizioni nella gestione della vicenda (da sempre auspichiamo qualche forma di condivisione non solo sulla gestione delle acque ma anche su molti altri argomenti circa i quali non veniamo consultati anche per via della rarità di commissioni consiliari) riteniamo opportuno iniziare sin da subito a proporre dei suggerimenti. Il Sindaco Ingenito pochi giorni fa ha espresso il proprio parere circa la inevitabilità dell'ingresso di un socio privato nella gestione di Rivieracqua”.

“Noi – termina Trucchi - alla luce anche del parere di altri Sindaci importanti come quello di Sanremo e consapevoli del parere espresso nel referendum popolare sull'acqua come bene pubblico, suggeriamo prudenza e invitiamo a difendere come opzione fondamentale quella della gestione completamente pubblica. La gestione dovrà avere come stella polare il bene pubblico e la congruità delle tariffe”.