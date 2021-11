Ingresso di Bordighera in Rivieracqua: Pd “Un altro fallimento della giunta, importante tutelare consumatori e acqua pubblica”

Il pronunciamento del Consiglio di Stato costringerà il Comune di Bordighera a entrare in Rivieracqua: “Nonostante la cosa gli fosse stata ampiamente spiegata – evidenzia il Partito Democratico della città delle palme - il Sindaco, dall’alto della sua sapienza, ha deciso di andare avanti arrivando a questa sentenza che lui stesso definisce ‘quasi annunciata’. Viene da chiedersi, se già era chiaro a tutti l’esito, cosa ha spinto l’Amministrazione a perseguire la strada del ricorso, ricordiamo, pagato con soldi pubblici”.

“Nonostante i nostri dubbi sul metodo usato - prosegue - ora la nostra attenzione deve volgersi verso l’entrata futura del Comune in Rivieracqua: tra i vari aspetti della questione, vogliamo concentrarci principalmente su due:

- il mantenimento del servizio idrico come pubblico, come voluto dal popolo sovrano che sul tema si già è espresso tramite referendum;

- evitare l’aumento delle tariffe tutelando la cittadinanza da una ‘stangata’, specialmente in un momento di crisi come questo”.

“Sarà sicuramente un iter delicato – termina il Pd - ma noi vigileremo perché tutto avvenga in maniera corretta, tutelando i cittadini bordigotti e l’acqua pubblica”.