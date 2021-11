Concessioni ai balneari: durissimo il Sindaco di Taggia "Si smetta di prendere in giro le persone"

C’è anche la dura presa di posizione del Sindaco di Taggia, Mario Conio, dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni ai balneari.

“Centinaia di famiglie del comparto – ha detto Conio - da un giorno all’altro vedono andare in fumo i loro progetti, i loro sacrifici e sono gettati in uno scenario di totale incertezza per il loro futuro. Può un paese civile permettere tutto questo? Può la politica dividersi anche su questo?”

“Non c’è più tempo – termina Conio - e si smetta di prendere in giro le persone e finalmente ci sia da parte del Governo una vera assunzione di responsabilità, troppe volte in passato si è sottaciuto e sottostimato questo problema. Si trovino soluzioni che contemplino il giusto rispetto delle norme ma soprattutto delle persone”.