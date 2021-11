Bando per associazione sportive Filse della Regione Liguria: interviene Ioculano “fondi sottostimati e insufficienti”

“Un bando aperto e chiuso nel giro di poche ore è una presa in giro per le tante associazioni che facevano affidamento su quelle somme e non hanno avuto neanche la possibilità di presentare la domanda”.

Sono le parole del Consigliere regionale di opposizione, Enrico Ioculano, che interviene sul bando per le associazioni sportive della Filse. “Alcune di queste – prosegue - dall'avviso della pubblicazione del bando il 3 di novembre avevano appena ricevuto le relazioni tecniche per presentare correttamente la documentazione. Chiederemo chiarimenti all'Assessore Ferro perché è inaccettabile che si illudano associazioni, ragazzi e amministrazioni comunali annunciando ai quattro venti finanziamenti che poi risultato insufficienti e inaccessibili ai più”.

“La dichiarazione riparatoria di aprire un ulteriore bando – termina Ioculano - è ancor più un'ulteriore presa in giro: le associazioni non hanno bisogno di prestiti ma di finanziamenti a fondo perduto”.