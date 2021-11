Balneari: Veronica Russo (FdI) "Duro colpo per i settemila stabilimenti italiani, di cui 800 in Liguria: Governo dia un segnale"

"La sentenza del Consiglio di Stato riguardante le concessioni balneari è un duro colpo per i 7 mila stabilimenti italiani, di cui 800 in Liguria, il cui futuro è sempre più incerto. Mi unisco alla richiesta giunta da tutti gli esponenti di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni in testa, chiedendo al Governo di dare un segnale in merito".

Interviene in questo modo il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo commenta la sentenza dei giorni scorsi dell'organo di secondo grado della giustizia amministrativa italiana che ha deciso la proroga delle concessioni balneari fino al dicembre 2023 con cessazione a partire dal 1° gennaio 2024.

“Come Fratelli d'Italia - prosegue - da sempre ci siamo battuti e continueremo a farlo contro la Direttiva Bolkestein difendendo con ogni mezzo a nostra disposizione la legge di bilancio 2019 che proroga le concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2033. Come ho già ricordato in un passato ordine del giorno presentato in consiglio regionale, il mancato rinnovo delle concessioni creerà un gravissimo danno ad un comparto strategico per l’economia ligure già duramente colpito dall’emergenza pandemica: le imprese del settore non meritano di vivere nella perenne incertezza".