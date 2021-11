Sanremo: esplode la fognatura in piazza Eroi, strada invasa da liquami e miasmi fino a via Roma (Foto e Video)

Esplode la fogna in piazza Eroi Sanremesi e la zona si riempie di liquami e, ovviamente di insopportabili miasmi. Al momento non è ancora chiaro cosa si successo di preciso ma, questa mattina, in molti hanno rilevato l’inconveniente chiedendo l’intervento degli organi competenti.

Il guasto si è verificato all'interno di un tombino proprio sopra al ristorante 'Tarturfo'. Ora gli operai stanno cercando di porre rimedio.

A chi transita tra piazza Eroi, via Martiri, via Agosti e via Feraldi, raccomandiamo la massima prudenza per ia dell'asfalto reso viscido dai liquami usciti già dalle prime ore del mattino.

Il fiume di fogna ha letteralmente invaso piazza Eroi, specie all'interno del parcheggio per i motorini, arrivando fino a via Roma.