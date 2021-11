Nel Principato di Monaco 'Green pass' obbligatorio fino al 25 febbraio: rinforzate le misure sanitarie

Il Principato di Monaco ha deciso di prorogare e rinforzare l'utilizzo del ‘Green pass’ fino al 25 febbraio prossimo, anche su proposta del governo e stabilito di concerto con il Consiglio nazionale. Dal 1° dicembre, nel Principato, sarà obbligatorio per tutti l'uso del pass o di qualsiasi altro documento equivalente che consenta di verificare lo stato vaccinale, l'esito di un test negativo o il certificato di guarigione, per l'accesso a ristoranti e bar. Obbligo che vale anche per i giovani dai 16 ai 18 anni.

Il governo del Principato ha anche deciso di abbassare l’affluenza nei luoghi pubblico, come l’Opera, il teatro ‘Principessa Grace’ e le sale del Grimaldi Forum, dalle 1.000 attuali a un massimo di 300 persone.

Le decisioni prese derivano dal peggioramento della situazione sanitaria in Europa con l'inizio del periodo invernale, che è più favorevole alla circolazione del virus. Nel Principato di Monaco il numero dei contagi, seppur altalenante, è rimasto relativamente alto per diverse settimane ed è addirittura aumentato negli ultimi giorni. Per questo emerge la necessità di incrementare ulteriormente la copertura vaccinale dei residenti, in particolare nelle fasce di età più giovani.

Il Governo monegasco ricorda la necessità di farsi vaccinare per proteggersi e per proteggere gli altri: “Perché la pandemia sia sconfitta e la vita torni alla normalità – è scritto in una nota - la stragrande maggioranza della popolazione dei residenti e delle persone che lavorano a Monaco deve essere vaccinata”. Per evitare una possibile ripresa dell'epidemia, il governo ha invitato coloro che si sono trasferiti fuori dal Principato a sottoporsi al test al ritorno dalle vacanze.

Fino al 14 novembre, monegaschi, residenti, scolari e persone che studiano o lavorano nel Principato possono beneficiare dello screening Covid-19 gratuito senza prescrizione medica, presso il Centro nazionale all'Auditorium Rainier III. Per gli adulti, questo screening viene eseguito da un campione nasofaringeo mentre per i bambini è un campione di saliva.

“Chiediamo la responsabilità di tutti – termina il governo e proseguiranno i controlli periodici per garantire il rigoroso rispetto delle norme vigenti”.