Ventimiglia: problemi per gli utenti dei taxi, il Sindaco li convoca e chiede il rispetto del regolamento comunale

Il sindaco di Ventimiglia Scullino convoca i tassisti chiedendo maggiore presenza e il rispetto del regolamento per il servizio taxi che era stato approvato nella sua prima amministrazione.

La decisione del primo cittadino è arrivato dopo aver ricevuto sollecitazioni dagli albergatori e dalle strutture ricettive cittadine di richiedere maggiormente il rispetto degli orari di servizio da parte dei tassisti: “E’ infatti accaduto – dice il Sindaco - che i nostri turisti non abbiamo trovato in servizio il taxi nelle aree parcheggio a loro riservate che sono piazza della Stazione e via Repubblica”.

“Ho preso atto, continua il sindaco Scullino, della massima disponibilità dei tassisti di migliorare il servizio e anche che due taxi sono spesso assenti mentre altri tre sono da tempo non in servizio per gravi malattie e un decesso. La volontà dell’amministrazione è quella di mettere mano al problema, garantire il rispetto del regolamento comunale e migliorare nettamente il servizio trasporto persone”.

I tassisti si sono impegnati a migliorare al massimo il servizio e presto ci sarà un nuovo incontro: “Sono pronto a prendere le decisioni che servono, sperando di non dover intervenire con provvedimenti di revoca delle licenze, mentre sono disponibile ad aprire nuovi bandi per sostituire i taxi assenti ingiustificati. Ci rivedremo presto, ma deve essere assicurato il servizio anche per brevi tratti all’interno della città”.