Ventimiglia: ordinanze anti degrado e pattuglie serali, Trucchi (Confcommercio) “Un primo passo”

Le pattuglie operano al fine di garantire ordine e sicurezza fra le strade ventimigliesi, ma cosa ne pensano i commercianti? Per sentire la loro voce, lo abbiamo chiesto al loro rappresentante Dario Trucchi, presidente Confcommercio Ventimiglia: “Le tre ordinanze sono state appoggiate dalle associazioni di categoria, sono un inizio nel fare qualcosa in una città che ne aveva bisogno. Sicuramente avere dei controlli in più non fa mai male soprattutto in alcune zone, puntare l'attenzione è importante, è un primo passo. Le tre ordinanze vanno a colpire le situazioni a rischio, come si può verificare nel caso di consumo di alcolici in cui ci sono soggetti in stato alterato. I controlli serali sono importanti, c'è la buona intenzione di cercare di dimostrare che l'amministrazione è vigile, siamo contenti, bisogna continuare su questa strada”.



Il pensiero volge naturalmente anche al lato umano, da non tralasciare mai, in questa delicatissima questione. Come sappiamo, molte di queste persone scappano da situazioni drammatiche per cercare di cambiare il loro destino, per lavorare e raggiungere i luoghi che sognano di abitare. Tanti non sono delinquenti ma soltanto persone che non hanno dove andare e vogliono darsi da fare legalmente. Argomento ampiamente condiviso dallo stesso Trucchi.

La creazione di un centro sembra sempre la possibilità più concreta e l'opzione più realistica. Ultimamente l’amministrazione ha dichiarato che ci sarà un incontro con il Prefetto proprio per la creazione di un nuovo centro. Sono già stati individuati tre siti e a scegliere sarà la prefettura.