Vallecrosia: no all'installazione di nuovi semafori 'T-Red', il Consigliere Perri fa scattare una raccolta firme

Scatta la petizione con una raccolta firme nelle sedi istituzionali adeguate contro l’installazione di nuovi impianti semaforici ‘T-Red’. La promuoverà il Consigliere di opposizione (FdI), Fabio Perri.

“Pensavo che l’Amministrazione – ha detto - vedendo notificare tutte le multe che stanno arrivando ai cittadini, si ponesse qualche domanda. Invece nulla, anzi andrà avanti con l’installazione di altri T-Red. Mi sono sentito rispondere alle mie richieste che ‘la legge non ammette ignoranza’, incredibile ma vero”.

Il Consigliere Perri non ci sta ed allora ecco che, dopo un ampio studio e la verifica delle norme e della regolarità della situazione, sollecitato e sostenuto da molti cittadini e non solo, ha preso carta e penna ed ha stilato una vera e propria petizione da sottoporre all’amministrazione ai sensi dell’art. 49 dello statuto Comunale di Vallecrosia.

Nella petizione Perri chiede di:

• eliminare il sistema di rilevamento troppo aggressivo installato con poca informazione agli automobilisti e motociclisti con la doppia sanzione;

• annullare tutte le multe emesse sino ad oggi per aver indotto le persone a cadere nell’infrazione con un incrocio che non rispetta le indicazioni del codice della strada.

“Non ritengo sia questo il momento - continua Fabio Perri - di fare sanzioni solo ed esclusivamente perché si oltrepassa la linea d’arresto ma restando sempre in sicurezza. Naturalmente la si oltrepassa perché l’incrocio non rispetta il regolamento di attuazione del Codice della Strada, che recita ‘Sulle intersezioni regolate mediante segnali semaforici, la linea di arresto deve essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale ad una distanza di un metro dal limite di questo’. Una modalità che sta causando rabbia in città. Ci sono persone che si sono viste revocare la patente, visto che oltre la sanzione amministrativa vengono tolti anche due punti. Persone, padri e madri di famiglia che partono alle 6 per andare a lavorare e che grazie a questo sistema installato dall’amministrazione vengono penalizzati. Non è giusto specialmente e ancor più in momento difficile come questo. Ma era cosi necessario installarlo adesso? E la ‘Città della Famiglia’ dove è finita, se le famiglie le ammazziamo?”

Secondo Perri è assurdo sentir dire ‘io non passo più da via Colonnello Aprosio ma dalla via Romana a Vallecrosia’: “I nostri commercianti – prosegue - che già fanno difficoltà ad andare avanti li ammazziamo definitivamente, deviando tutto il passaggio sulla via Romana? Posso capire di sanzionare chi passa con il semaforo rosso, ma non chi oltrepassa una linea d’arresto non segnata correttamente. Lo si può fare se si vuole, come ha dichiarato l’Assessore Fazzari, a chi oltrepassa la linea d’arresto con le due ruote, ma secondo il codice basta oltrepassarla anche solo con le ruote anteriori per incappare nella sanzione”.

Perri ha invitato tutti a firmare la petizione: “Per far sentire la voce del popolo ad un’amministrazione che vuole essere sorda. La petizione sarà distribuita tra i commercianti e le persone che vorranno aiutare la raccolta firme. Faremo dei banchetti, per i quali comunicheremo giorno e orari. Sarà possibile firmare anche in via Colonnello Aprosio 416, a fianco alla ferramenta Maccario e di fronte alla polleria Caldana, dalle 8 alle 19.30 di tutti i giorni, ovviamente muniti di un documento d’identità”.