Terzorio: la prossima settimana divieti di sosta e transito per la nuova pavimentazione di piazza San Giovanni

Scattano i lavori per la nuova pavimentazione di piazza San Giovanni a Terzorio, piccolo centro dell’entroterra di Santo Stefano al Mare.

L’Amministrazione, guidata dal confermato Sindaco Valerio Ferrari, ha infatti emanato l’ordinanza di divieto di sosta e transito per la prossima settimana (da lunedì a venerdì) nell’area retrostante la chiesa parrocchiale.

I divieti sono necessari per poter svolgere i primi lavori per la pavimentazione e, quindi, in quei giorni non saranno accessibili i parcheggi del centro sociale Polivalente ed il nuovo parcheggio a monte del centro abitato.