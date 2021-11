Nuovo Consiglio Direttivo al centro comunale per la terza età di Vallecrosia, domenica scorsa le elezioni

L'associazione ‘Le Cinque Torri’, che dal 2003 gestisce il Centro sociale comunale per la Terza Età di Vallecrosia, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo che ne sovraintenderà le attività per i prossimi tre anni.

Alle elezioni, durante l'assemblea di domenica scorsa, hanno preso parte 50 soci e sono risultati eletti: Maria Carla Aprosio Presidente, Donato Basilii Vice Presidente, Rosanna Fossati Segretario, Ciro Mariella Tesoriere, Angelo Repaci Revisore dei Conti, Stefano Conoscenti Consigliere e Aldo Gariano Consigliere.

Maria Carla Aprosio, 67 enne, vallecrosina doc nonostante ora abiti a San Biagio della Cima, è da poco pensionata dopo aver lavorato molti anni in una grande centro medico della zona come impiegata. Con il Consiglio Direttivo e gli altri soci collaboratori dovrà pian piano riaprire tutte le svariate attività del Centro Sociale comunale per la Terza Età di Vallecrosia, che ha sede in Via Cristoforo Colombo (solettone sud) dopo il lungo periodo di limitazioni dovute alla stato di pandemia.

L'assemblea ha ringraziato il Consiglio Direttivo uscente, che di fatto era stato prorogato dopo la scadenza per gestire il difficile periodo delle restrizioni alla socialità in presenza, in particolare allo storico Presidente, cofondatore del Centro sociale e dell'associazione, Pasquale Grassano. Ai ringraziamenti dei soci e frequentatori del Centro si è unita l'Amministrazione Comunale con l'Assessore delegata ai Servizi Sociali, Marilena Piardi, che ha voluto portare ad esempio la sua figura di volontario per i 18 anni di servizio a favore della comunità.