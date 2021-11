Messa in sicurezza del territorio: dallo Stato 27milioni di euro per 32 comuni della provincia di Imperia

Si tratta di finanziamenti cospicu i inerenti a domande presentate nel settembre. Nella graduatoria troviamo alcune città costiere ma prevalentemente tante realtà dell'entroterra del ponente ligure. In totale lo Stato finanzierà interventi per un totale di 27 milioni 259mila euro .

Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari per una quota pari al 20% entro il 28 febbraio 2022 e per una quota pari al 70% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, così come rilevati dal sistema di monitoraggio delle opere pubbliche. Il restante 10% sarà rilasciato previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.