Imperia, il liceo Vieusseux ospita in teleconferenza da Parigi lo storico Marc Lazar

Domani mattina il Liceo Vieusseux di Imperia avrà il piacere di ospitare in teleconferenza da Parigi l’illustre storico Marc Lazar, docente a Sciences Po e osservatore esperto della politica italiana.

Gli alunni delle classi quinte e quelli del corso Esabac avranno la possibilità di porre domande al professore e dialogare con lui della situazione politica e sociale italiana e internazionale.

Occasione per uscire virtualmente dalla quotidianità scolastica e allargare la visuale sul mondo contemporaneo anche in un’ottica di orientamento universitario, l’incontro si inserisce nella serie di conversazioni con illustri personalità della cultura, che il Liceo sta realizzando a beneficio dei suoi alunni ormai da qualche anno. Ecco il link per seguire l'incontro: https://www.liceoimperia.edu.it/pagine/inviti-al-vieusseux