Dossi e passaggi pedonali rialzati: un nostro lettore "Forse negli ultimi tempi si sta esagerando"

Un nostro lettore, Andrea, ci ha scritto per sottolineare l'esagerazione della nascita di dossi artificiali, esplosa da qualche anno a questa parte:

“Oggi ne ho visto la realizzazione di uno nuovo nei pressi della posta di Vallecrosia. Ma non era più semplice mettere un autovelox fisso ben segnalato? Vogliono far rallentare i conducenti ma non pensano ai mezzi di soccorso o ad una eventuale emergenza? Dal centro di Vallecrosia, per arrivare a Soldano se ne contano 11, praticamente uno ogni 500 metri. E in più il manto stradale non gode di ottima salute, tra tombini, buche e rattoppi vari. I soldi spesi per la creazione dei dossi non sarebbe stato meglio utilizzarli per sistemare i danni dell'asfalto?”