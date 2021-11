Pallamano: Under 15 San Camillo Riviera Imperia torna campo nel francese dipartimentale

Finalmente, dopo mesi di attesa, la formazione under 15 maschile della Pallamano San Camillo Riviera Imperia torna sul campo nel campionato francese dipartimentale giocando la prima partita in casa contro l’AS Monaco.

Dopo un primo blocco iniziale in cui sembrava non si riuscisse a segnare subendo un distacco di 7 gol, i ragazzi imperiesi, seppur per la maggior parte più piccoli di un anno dei propri avversari, hanno iniziato ad entrare in partita recuperando punti su punti mettendo in difficoltà la squadra monegasca.

Verso l’inizio del secondo tempo visto il recupero che aveva portato la squadra rosso blù a soli due punti dagli avversari, la squadra monegasca corre ai ripari mettendo in atto una difesa 6-0 sfruttando la loro superiorità fisica.

La squadra di casa nonostante la buona prestazione alla fine non è comunque riuscita ad imporsi su quella monegasca che porta a casa la vittoria per 29 a 22.

"Abbiamo giocato per alcuni momenti alla pari con i nostri avversari - ci riferisce l'allenatore Saul Convalle - sapevamo che il Monaco è una bella squadra ma noi abbiamo fatto la nostra onesta partita". Ora i giovani imperiesi saranno impegnati in trasferta domenica prossima a Bordighera.

Giocatori (gol): Buletini Emanuele (3), Convalle Edoardo (13), Convalle Francesco (1), Garibaldi Andrea (1), Gossi Federico, Huqi Alessandro (1), Kakan Ahmet, Mondo Branchi Matteo, Nasr Yahia, Salerno Antonino, Vellku Thomas (3)

Allenatori: Alessandro Cucè, Saul Convalle