Calcio giovanile. Settimane ricche di impegni sull’asse Ospedaletti-Genoa tra amichevoli e allenamenti (Foto)

Prosegue con grande intensità la collaborazione tra il settore giovanile dell’Ospedaletti e quello del Genoa.

Nei giorni scorsi due calciatori orange classe 2007, Francesco Avandro e Mattia Gonella, hanno svolto gli allenamenti con i loro pari età rossoblu attirando l’attenzione dei tecnici e mettendo le basi per altre giornate in maglia Genoa.

Oggi, invece, i 2010 orange sono stati impegnati in un’amichevole sul campo del Genoa, così come sarà la prossima settimana per i 2011 (mercoledì) e per i 2012 (giovedì).

Tra amichevoli e allenamenti, quindi, prosegue l’ottima collaborazione tra Ospedaletti e Genoa che porterà nelle prossime settimane altri calciatori orange a confrontarsi con la prestigiosa realtà rossoblu.