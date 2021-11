Un dritto contro i tumori: questo week-end ad Arma il 1° Trofeo 'Io gioco per la Lilt'

Il 1° Trofeo 'Io gioco per la Lilt' nasce per sostenere le azioni d'informazione sui corretti stili di vita, l’anticipazione diagnostica e ricerca, nonché tutte le attività di supporto che quotidianamente la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) porta avanti sul territorio della provincia d'Imperia. L'appuntamento sportivo nei giorni di sabato 13 e domenica 14 novembre presso i campi dell’Associazione 'Amatori Tennis Armesi' ad Arma, in via Lungomaresi, vuole essere un richiamo, una battuta in velocità per difendere la nostra salute.

"Si è appena concluso il mese di ottobre volto alla prevenzione al femminile . spiegano dalla LILT - e subito il mese di novembre ci vede impegnati a stimolare l'attenzione dell'universo maschile con il 'Percorso azzurro', offrendo la possibilità di visite urologiche gratuite presso la nostra sede in Sanremo.

Attenzione alla nostra salute, a tutto tondo come tonda è una pallina da tennis. Il 1° Trofeo Lilt, doppio giallo, sarà a iscrizione individuale, con due partite garantite, in orario 10-18.00. La premiazione delle tre prime coppie classificate si terrà domenica 14 novembre ore 18.00. Per l’iscrizione è prevista una quota di 20 euro. Per informazioni contattare i numeri: 347/2912694, 3397520169, 393/5256768.

Che l’attività fisica sia un toccasana per la salute non è certo una novità: l’assenza di esercizio regolare resta uno dei più importanti fattori di rischio su cui agire nel concreto e nel quotidiano per prevenire i tumori. Questo momento di sport e condivisione, con una forte valenza benefica, è stato reso possibile grazie alla collaborazione di 'Amatori Tennis Armesi', con il sostegno di Conad e il Patrocinio del Comune di Taggia".