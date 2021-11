Coronavirus: nel Principato di Monaco dieci nuovi casi e cinque guarigioni

Sono dieci i nuovi casi di covid rilevati nel Principato di Monaco per un totale di 3.461 persone colpite dal coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Cinque le guarigioni per un totale di 3.377.

Al CHPG sono assistite dieci persone: nove persone, di cui due residenti, sono ricoverate in ospedale. Un altro paziente, non residente, è ricoverato in terapia intensiva.