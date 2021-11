Da GECAR ad Arma di Taggia il servizio assistenza BMW Motorrad è sinonimo di qualità e precisione in ogni dettaglio

Tutto deve essere sempre perfetto quando si tratta della vostra BMW. Nella nuova Officina Autorizzata BMW Motorrad GECAR ad Arma di Taggia, troverete un Servizio Assistenza che è sinonimo di qualità, efficienza e precisione. Un team di meccanici è sempre a disposizione per la manutenzione, il controllo o la riparazione della vostra moto. Tutti i tecnici BMW sono esperti altamente specializzati che conoscono alla perfezione ogni veicolo BMW Motorrad.

Il servizio assistenza BMW Motorrad è sinonimo di qualità e precisione in ogni dettaglio. In caso di manutenzione, controllo del veicolo o lavoro di riparazione, quando si tratta di servizio di assistenza, alla Gecar è possibile contare sulla competenza dei suoi meccanici e sulla qualità di prim'ordine dei ricambi Originali BMW Motorrad. Qui non troverete solo personale qualificato pronto a rispondere con professionalità e cortesia ad ogni esigenza, ma avrete la possibilità di scegliere all’interno di una vasta gamma di servizi, trovando un'assistenza tecnica all'avanguardia ed un fornito magazzino ricambi. Ogni singolo servizio è pensato per fornire al cliente, rapidità, efficienza ed estrema qualità. In questo modo, il valore e le prestazioni della vostra BMW rimarranno invariate negli anni. Così anche il piacere di guida rimarrà inalterato per lungo tempo.

La Concessionaria GECAR è situata vicino all'uscita del casello autostradale ad Arma di Taggia, in Regione Periane SNC ed è pronta a diventare il primo punto di incontro di tutti i motociclisti e di tutti gli appassionati della provincia di Imperia di BMW Motorrad.

La ricerca della soddisfazione del Cliente ha portato lo staff della Concessionaria GECAR allo sviluppo delle strutture e degli show-room, all'incremento ed alla formazione del personale, ed alla creazione di un modernissimo negozio di abbigliamento e ricambi in grado di soddisare le esigenze dei numerosi appassionati del marchio BMW.

Venite a scoprire i nuovi modelli BMW Motorrad fin nei minimi dettagli e prenotate un Test Ride.

Per ogni ulteriore informazione:

Concessionaria GECAR

Sede di Taggia – Vendita e Assistenza

Regione Periane SNC - 18018 Arma di Taggia

Telefono: 0184 43695