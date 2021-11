Rugby: doppio appuntamento nell'ultimo fine settimana al 'Pino Valle' per la Union Rugby Riviera

Doppio appuntamento al 'Pino Valle' per la Union Rugby Riviera opposta alla franchigia delle Province dell’Ovest, da molti anni attiva nel Ponente genovese. Sono maturate due sconfitte, ognuna con motivazioni diverse. La seniores, in primo luogo, perde per un punto, un solo maledetto punto a seguito di una partita giocata a viso aperto e con vari cambiamenti di fronte.

Le Province si sono dimostrate un avversario quadrato, una squadra senza molti cambi, ma formata da atleti a tutto tondo, con buone individualità in terza linea, nella mediana e nei centri. Dunque vittoria di misura nel primo turno e sconfitta di misura al terzo, salvo la pausa per il recupero con lo Spezia. Di fatto, si prospetta un campionato con equilibri e soprattutto con tantissimi volti nuovi e giovani, un autentico ricambio generazionale. Venendo alla cronaca, la Union si presenta a ranghi abbastanza completi e con una buona profondità in panchina, anche se i finishers entreranno anzitempo per vari incidenti di percorso.

Manca Braccini ad estremo, dove si schiera Castaldo, mentre all’apertura va il giovane Andrea Ardoino, classe 2003 e buona personalità. In tutto i corsari presentano tre giocatori del 2003 e altri tre del 2004. Pronti via ed è subito Union. In raggruppamento ordinato c’è finalmente equilibrio. Borzone innesca Vallarino, schierato secondo centro, segue l’azione Alessandro Ardoino, il quale, pur trattenuto, va a segnare. Trasforma Marasco, che si renderà protagonista al piede con un sostanziale 100 %. Gli ospiti però reagiscono e potrebbero segnare alla bandierina, ma commettono in avanti. Poco dopo Castaldo deve uscire per un pestone al piede.

Entra il giovanissimo Nunziata, all’ala, mentre Marasco ricopre il ruolo di estremo, con importante qualità. L’attimo di sbandamenti dei padroni di casa viene sfruttato dagli ospiti, i quali segnano partendo da penaltouch. I mancati placcaggi corsari costano caro: Nicolas Ferrari segna e trasforma l’ottima apertura Cosmelli. Ancora, gli “orsi” riprovano a ripartire subito giocando la palla dalla loro metà campo. Si fa notare allora Pozzati, schierato all’ala: un placcaggio da antologia si risolve in una collisione il cui fragore si suppone udito anche oltrefrontiera. Bella partita difensiva del veterano, dunque, guida del reparto arretrato come lo è Paolo Novaro per il pacchetto di mischia.

L’altro senatore è Battistotti, che però deve uscire poco dopo, sostituito da un Damiano sempre efficace. Cosmelli porta avanti le Province con due caldi piazzati. L’indisciplina è stato un problema per la Union in rapporto alla lettura delle ruck. La reazione dei corsari è comunque veemente. La Union infatti va nuovamente in meta con una imperiosa corsa di Vallarino. Marasco trasforma da posizione angolata e la Union finisce il primo tempo avanti “di corto muso”. La pausa servirebbe alla Union per analizzare i punti deboli degli avversari, che parrebbero esserci, ma il coach Ricchebono appone sicuri correttivi.

La squadra ci casa cambia Maggioli con Abbo, il quale si farà notare per i placcaggi classici alle caviglie, Franzi per Aicardi, positivo in prima linea e Chiappori, prospetto di notevoli capacità per Vallarino infortunato. Il pasticcio arriva subito: il pallone calciato da Cosmelli non fa dieci metri, ma la Union decide di giocare, si raggruppa e lascia voragini sulla destra, dove si infila lo stesso Cosmelli, fin sotto i pali. Lui stesso, ovviamente, trasforma. 17 a 20, dunque. La stessa apertura sbaglia un piazzato e la cosa fa notizia. La Union tenta di reagire, non paga il gioco alla mano, data la buona guardia della linea ospite, mentre sono produttivi i calci di Andrea Ardoino o le punizioni di approccio di Pozzati, in una fase di gioco spezzettato.

L’iniziativa a tutto 2004 di Chiappori e Nunziata sarebbe stata notevole, manca l’ultimo passaggio, ma c’è il calcio di punizione a favore. Di fatto Marasco sale in cattedra e finalizza il grande lavoro dei compagni, portando la Union sul 26 a 20. Mancano sei minuti. Si decide tutto nel finale, ancora. Entra Righetti, entra il neofita Casula. Ed è ancora Cosmelli che trova il varco per andare in meta. L’ultimo minuto è questione di tempo. Cosmelli non può calciare la trasformazione, si è fatto male. La responsabilità ricade sul mediano di mischia Ricchebono, nipote d’arte. Sangue gelido e palla fra i pali. 27 per gli ospiti, 26 per i locali, c’è tempo per un cartellino giallo ad Abbo, troppo veemente nel tentativo di recuperare palla. Finisce in pratica lì, ma il campionato è davvero una questione di micropunti.

La Union si consola con il bonus difensivo. La tensione si stempera, compresa quella del tecnico Union Mariuccia Reitano. Già, una signora sulla panchina, con riconoscimento federale di terzo livello. Anche questo è Union. Intanto in mattinata la under 17 ha perso, sempre con le Province dell’Ovest, subendo nella ripresa la maggior freschezza degli avversari. I locali guidati da Mori, Perrone e Pozzati, infatti, presentano uno schieramento in cui spiccano sei giocatori alla prima esperienza nel rugby e altri cinque provenienti da una under 16 che non ha giocato da un anno e mezzo. In ogni caso primo tempo notevole, con le mete di Doria Miglietta e Orlandi e una buona presenza nel campo avversario. Netta, infine, l’affermazione della under 15 di Castaldo e Archimede sui pari età del Savona. In questo caso, notevoli speranze per il futuro.

Union Rugby Riviera seniores in campo con: Aicardi, Martini, Bellifiori; Novaro, Ferrari; Battistotti, Maggioli, Ardoino Alessandro, Guglielmo Borzone, Ardoino Andrea, Pozzati, Archimede, Vallarino, Marasco, Castaldo. A disposizione ed entrati, Franzi, Abbo, Damiano, Chiappori, Nunziata, Casula, Righetti.

Union Rugby Riviera under 17 in campo con: Antogna, Bissaldi, Wolff; Alberti, Magnaghi; Devia, Ben Belgacem, Doria Miglietta; Faccio, Orlandi; Gerbore, Nonnis, Cutrì, Merafina, Scarrone. A disposizione ed entrati: Gazzano, Iapichino.

SERIE C TERRITORIALE LIGURE/QUALIFICAZIONE (III GIORNATA)

Union Riviera-Province dell’Ovest 26-27

R.C. Spezia-Amatori Genova 15-18

Savona in sosta.

CLASSIFICA GENERALE: Savona punti 8, Union Riviera (*) ed Amatori Genova 5, Province dell’Ovest 4, Spezia (*) punti 1. (*) = partite da recuperare.

UNDER 17 GIR.LIGURE/QUALIFICAZIONE (IV GIORNATA)

Amatori-Pro Recco (Rinviata)

Union Riviera-Province dell’Ovest 12-40

R.C. Spezia-Savona (annullata)

CUS Genova in riposo.

CLASSIFICA: Province dell’Ovest punti 16, Amatori Genova punti 14, Savona 5, CUS Genova 2, Union Riviera , Spezia 0, Pro Recco - 4.

UNDER 15 (sabato)

Amatori Genova-Pro Recco (Rinviata)

Union Riviera-Savona 67-7

CUS Genova-Province dell’Ovest (allenamento controllato)