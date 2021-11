Pallamano: tutto pronto in casa ABC Bordighera per l’esordio dell’Under 15 maschile nel campionato francese di categoria

Procede con entusiasmo la preparazione dei ragazzi dell’ under 15 maschile dell’ ABC Bordighera in vista dell’esordio nella poule A del campionato di categoria del “Comitato Alpi Marittime” previsto sabato 13 novembre al Pala Biancheri di Via Diaz A Bordighera.

I ragazzi e i preparatori si stanno impegnando a fondo negli allenamenti settimanali per farsi trovare pronti all‘esordio.

L’ABC Bordighera farà appunto parte della poule A in compagnia dell’AS Monaco, dell’AS Menton, del Villefranche s/m e del San Camillo Imperia.

Le giornate di campionato inizieranno a Bordighera il 13 novembre per proseguire il 20 novembre a Monaco, il 4 dicembre a Menton ed infine a Villefranche s/m in data da definire.

L’ultimo sabato di novembre, il 27 è in programma inoltre un amichevole fra l’Abc e l’AS Monaco al Pala Biancheri, programmata per dare continuità agonistica ai nostri ragazzi.

Tutte le partite casalinghe dell’ABC si svolgeranno al Pala Biancheri con inizio alle ore 16.

La rosa degli atleti agli ordini di Coach Sergio Giribaldi, coadiuvato da Giuliano Antoniol per la preparazione dei portieri e da Agata Liotta per la parte atletica sarà la seguente: Alija Cristian, Anfosso Matteo, Anfosso Simone, Balduzzi Alessandro, Bellan Valerio, Filippi Simone, Galant Daniel, Mazzeo Gabriele, Spolverini Riccardo, Vitetta Davide.

Aggregati alla squadra ci saranno anche gli arbitri che ogni team deve fornire in queste competizioni che per l’ABC Bordighera saranno Timothy Pecoraro Tyler e Francesco Mazzeo.