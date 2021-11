Pallamano: festa a Imperia per la ripresa dell'attività agonistica con la San Camillo Riviera

La pallamano imperiese festeggia la ripresa dell’attività agonistica schierando nella vicina Francia due squadre Senior e diverse squadre giovanili.

Dopo quasi due anni di pausa causata dalla pandemia è iniziata la stagione del rilancio della pallamano imperiese per la nuova società San Camillo Riviera Pallamano Imperia frutto, durante l’estate, della riunificazione delle due società imperiesi, per meglio affrontare i numerosi impegni futuri.

Al PalaSanCamillo di via Felice Musso, davanti al limite massimo di spettatori consentiti per l'emergenza Covid, è scesa in campo la squadra Senior maschile che agli ordini di Franco Spinelli, affrontando i francesi del San Martin du Var. L’emozione dovuta al debutto stagionale non ha permesso agli imperiesi di imporre immediatamente il loro gioco e, infatti, il primo tempo è stato caratterizzato da molti errori, permettendo agli avversari di rimanere in partita. Si và così all’intervallo con i padroni di casa in vantaggio per 15-11.

Altra musica nella ripresa: grazie alla grinta del capitano Alessandro Riano, che ha dato una scossa alla squadra, è venuta fuori la maggiore classe del ‘centrale’ Andrea Lurgio, che è riuscito a prendere in mano la squadra e grazie anche agli 11 gol del bomber Alessandro Cucè il match finisce 33-22 per la squadra del capoluogo.

“E’ stato emozionante rivedere i ragazzi in campo - ha commentato il presidente Giovanni Martini – e voglio ringraziare i ragazzi, i dirigenti, gli allenatori che non hanno mai mollato e tutti quelli che ci supportano”.

Questa la formazione: Andrea Abbo, Mattia Ameglio, Davide Bonsignorio (reti 2), Matteo Cerisara (3), Alessandro Cucè (11), Thomas Gandolfi, Mohamed Lahbyed, Andrea Lurgio (3), Dario Martino, Stefano Quaranta (1), Alessandro Rianoi (5), Pietro Tambone (8). Allenatore Franco Spinelli. Dirigente Nico Bonsignorio.