Pallacanestro: gli Under 17 del BKI espugnano il Palaroya di Ventimiglia nella prima giornata di campionato

Under 17

Ra.Na Bordighera - BKI La Porta dei Sapori 52-61

Buona la prima per i giovani under 17 del Bki che espugnano il Palaroya di Ventimiglia nella prima giornata di campionato. Partenza super per gli imperiesi che, con un’ottima difesa e buone ripartenze in campo aperto, chiude il primo quarto già in doppia cifra di vantaggio. Il secondo periodo vede il ritorno dei padroni di casa e il punteggio che a metà gara si fissa sul 25-33. Al rientro dagli spogliatoi nuovo allungo della Bki che però riesce a chiudere la partita solo nei minuti finali. Prossimo impegno l’esordio alla “Maggi” contro Amatori Savona per la compagine di Coach Carbonetto.