Nuoto: nel prossimo fine settimana via alla stagione 21/22 con la prova regionale in vasca corta

Sabato e domenica prossimi comincerà ufficialmente la stagione 2021/22 del Nuoto della Rari Nantes Imperia. La squadra di Davide Dreossi sarà infatti impegnata alla piscina ‘Sciorba’ di Genova per la prima Prova Regionale in vasca corta.

Il tecnico ha presentato le gare ed anche la stagione: "Manca poco e non vediamo l’ora di iniziare. Io e i ragazzi siamo molto entusiasti e abbiamo tanti obiettivi che speriamo di raggiungere. La settimana successiva alla prima Prova, ci sarà il Trofeo ‘Nico Sapio’ al quale tengo molto e parteciperanno quasi tutti i miei atleti. Incrociamo le dita anche per quelle gare".

Dreossi fa un passo indietro anche sulla scorsa stagione che ha portato tante soddisfazioni: “Le Finali Italiane di Roma sono state un bel trampolino di lancio, soprattutto per un nostro ragazzo. La stagione scorsa complessivamente è stata eccezionale per tutti e, come dicevo prima, ogni singolo avrà tanti obiettivi per questa che speriamo di raggiungere".