La squadra senior femminile del San Camillo Riviera Pallamano Imperia vittoriosa a Cannes

Campionato Dipartimentale Francese Prima Divisione Femminile.

Buona alla prima! Se cosi si può dire. Dopo due anni di fermo causa Covid la pallamano giocata riprende la sua attività. Durante l'estate le due società imperiesi, San Camillo Imperia e Riviera Handball, si sono riunite per affrontare al meglio questa ripartenza.



Impegnata in trasferta in quel di Cagnes la squadra senior femminile torna con una vittoria sulle transalpine per 29/22. "Il punteggio finale rispetta quello che è successo sul campo - commenta l'allenatrice Antonella Maglio -. Abbiamo incontrato una compagine molto 'tosta' che ci ha messo in seria difficoltà specialmente nella prima frazione. Poi durante la seconda parte con le giuste modifiche abbiamo portato a casa questo importante risultato". Sicuramente questo successo deve tener conto del fatto che queste ragazze non giocano un incontro vero da molto tempo. Prossimo appuntamento sabato prossimo in casa alle ore 19.30 contro il Monaco.



Formazione: Sara Atzori, Ariana Bocica, Raffaella Broi (reti 1), Dana Carcheri, Valentina Cigna (2), Alessia Moisello (1), Alice Olivieri, Giorgia Penno (3), Arianna Polimeno, Giulia Repetto, Maria Traverso (11), Sara Wiedemann. Allenatore Antonella Maglio.