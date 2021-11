Da Sanremo a Busnago in una delle società più importanti d'Italia: la crescita della sanremese Rebecca Scialanca

La sanremese Rebecca Scialanca nella rosa di un team di Serie B2, il Busnago Volley Team, società tra le cinque più importanti d’Italia nello scouting delle atlete e, quindi, un probabile ottimo trampolino di lancio.

Rebecca, 16enne matuziana, si è subito messa agli ordini dwi coach Alessandro Licata e Giovanni ‘Frank’ Perego. Ha iniziato a giocare nel Volley Ospedaletti, quindi alla Riviera Volley Sanremo e alla Nuova Lega Pallavolo. Lo scorso anno ha giocato nel Cuneo Granda Volley fino a settembre 2021. “A quel punto – ha detto - ho avuto la sensazione che non potesse essere una scelta giusta, così, con il mio procuratore Rodolfo Brizio, ho cominciato una serie di provini. Inaspettatamente è arrivato l'interessamento di Busnago: conoscevo bene la società per i successi giovanili che l'hanno portata alla ribalta nel panorama nazionale e conoscevo bene Alessandro Licata con cui ho potuto lavorare in alcuni stage estivi”.

Rebecca è strafelice della scelta fatta e dell’opportunità che avrà per cresce nell’ambiente pallavolistico lombardo: “Sto vivendo in condizioni ottime che mi coinvolgono a 360 gradi – ha terminato –anche grazie alle compagne, che mi hanno accolto in maniera fantastica. Ho ritrovato in palestra Licata e il suo staff che penso saranno davvero in grado di tirare fuori il meglio da ognuna di noi, sia come capacità che come cultura del lavoro".