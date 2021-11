Calcio. Un weekend ricco di successi per il settore giovanile dell'Ospedaletti

Weekend ricco di successi e soddisfazioni per il settore giovanile dell’Ospedaletti.

Tutte le formazioni orange impegnate nel fine settimana si sono contraddistinte per prestazioni importanti e per aver contribuito a importanti giornate di sport e condivisione.

Oltre alla Juniores e agli Allievi 2006, sono scesi in campo anche i più piccoli, dai 2010 ai 2012.

Ecco i risultati del settore giovanile orange

Juniores

Cisano - Ospedaletti 0-5

Marcatori: Facente (2), Sabre (2), Ceriolo

Ospedaletti: 1 Tovoli, 2 Mounir, 3 Vicari, 4 Facente, 5 Ferrari, 6 Barbagallo, 7 Stassi, 8 Garelli, 9 Cavaliere, 10 Di Rocco, 11 Bruno

A disposizione: 13 Verrando, 14 Evangelista, 16 Prette, 17 Leone, 18 Sabre, 19 Ceriolo

Allenatore: Alessandro Garelli

Allievi 2006

Sanremese - Riva Ligure 12-0

Marcatori: Lambert (5), Cavalieri, Molinari, Rodigari, Petrullà, Traditi, Galli (2)

Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Mema, 3 Lupi, 4 Gonella, 5 Angeli, 6 Petrullà, 7 Traditi, 8 Molinari, 9 Rodigari, 10 Lambert, 11 Miatto

A disposizione: 13 Galli, 14 D’Alessandro, 15 Mollica, 16 Cavalieri, 17 Paffuti

Allenatore: Ivan Miatto

Esordienti 2010

Ospedaletti - Virtus Sanremo 0-0, 0-0, 0-0

Ospedaletti: Mediano, Calvini, Alemanno, Vincguerra, Morello, Serafini, Lazzi, Pavone, Facente, Cammarozzo, Spaggiari, Ligato, Ammendolia, Rodigari, Guardiani

Allenatore: Luca Barletta

Pulcini 2011

Ospedaletti - Dolceacqua 6-1, 4-0, 2-1

Ospedaletti: Demarchi, Grosso, Borella, Perato, Burloni, Sismondini, Alioui, Anas, Grant

Allenatore: Paolo Ciarlo

2012

Ospedaletti - Don Bosco 3-0

Ospedaletti: Lotti, Blancardi, Stabile, Giofrè, De Fabio, Beatrice, Zambra, Masiuk, Pavone, Mariga, Lupico, Valente, Saccani

Allenatore: Ivan Miatto