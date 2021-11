Calcio: nuovo arrivo in casa Sanremese, arriva in biancoazzurro il difensore laterale Matteo Buccino

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2021/22 del difensore laterale Matteo Buccino, classe 2001, attualmente svincolato.

Nato a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, il 31 gennaio 2001, Buccino è cresciuto nel Corigliano con cui ha esordito due stagioni fa in serie D. Nello scorso torneo ha vestito la maglia del Castrovillari sempre in D, totalizzando 15 presenze. Dotato di un gran fisico, è un terzino destro ma all’occorrenza può essere impiegato anche a sinistra. Indosserà la maglia numero 2, attualmente libera dopo la partenza di Fabbri.

“Sono felice di essere qui – spiega Buccino – mi stavo allenando con il Rende in attesa di una chiamata e quando si è concretizzata la possibilità di venire a Sanremo ho accettato immediatamente la proposta della dirigenza. Sono rimasto molto colpito dalla prestazione della squadra contro il Novara, domenica ero allo stadio e sono convinto che ci siano tutti i presupposti per disputare un grande campionato. Mi metto a disposizione del mister, spero di dare il mio contributo per onorare la casacca biancoazzurra e portare in alto questi gloriosi colori".