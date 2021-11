Incoronata Miss Liguria 2021: è la 24enne genovese Lisa Margiotta. Tutte le altre finaliste (foto)

Presso il Dancing ‘Tre Gi’ di Taggia domenica scorsa si è svolta la serata finale di Miss Liguria 2021 durante la quale sono stati assegnati anche 6 titoli regionali abbinati agli Sponsor Nazionali del 82° Concorso Nazionale Miss Italia.

A portarsi a casa l’ambito scettro è stata la genovese Lisa Margiotta. Lisa, Neolaureata in International Business and Entrepreneurship all’università di Pavia con il punteggio di 110/110 e con Laurea Magistrale in Economia in Lingua Inglese, ha 24 anni ed è alta 174, con capelli castano chiaro occhi verdi e segno Zodiacale del Leone. La neo reginetta della Liguria è stata premiata dall’assessore al Turismo della Regione Liguria e Presidente di Giuria Gianni Berrino, da Francesco Timpano, Patron del Dancing ‘Tre Gi’ e da Alice Leone, Miss Liguria 2020.

Il titolo di Miss Liguria porterà Lisa Margiotta alle Prefinali e Finali Nazionali di Miss Italia che si svolgeranno a Mestre e Venezia nel Mese di Dicembre 2021.

Insieme a Miss Liguria 2021 partiranno per Mestre e Venezia le altre 7° Prefinaliste Nazionali per la Liguria, del Concorso Nazionale Miss Italia 2021 dove, insieme a altre 200 Miss Prefinaliste Nazionali delle altre Regioni, sfileranno davanti alla Giuria Tecnica che si terrà a Mestre e Venezia nel mese dicembre cercando di strappare il pass per le Finali Nazionali di Miss Italia 2021.

PREFINALISTENAZIONALI LIGURI 2021

1° Miss Liguria

Lisa Margiotta

2° Miss Rocchetta Bellezza Liguria

Claudia Paglialunga

20 Anni Sanremo

Studentessa in Scienza della Comunicazione a Roma

Segno Zodiacale del Leone

3° Miss Eleganza Liguria

Melissa Yucel

24 Anni di Imperia

Studentessa in Scienza della Moda e del Costume a Roma

Segno Zodiacale del Cancro

4° Miss Cinema Liguria

Alessia Cardinale

19 Anni di Garlasco –PV -

Studentessa di Psicologia Università di Pavia

Segno Zodiacale Leone.

5° Miss Miluna Liguria

Elisa Mazzucchelli

29 Anni di Genova

Laureanda in Giornalismo

Presentatrice Televisiva

Segno Zodiacale del Capricorno

6° Miss Sport Liguria

Giada Negro

20 Anni di Cengio - SV

Studia all’Accademia Europea di Danza di Roma

Segno Zodiacale del Cancro

7° Miss Be_Much

Carlotta Niccoletti

25 Anni di Genova

Studentessa vorrebbe diventare una Giornalista

Segno Zodiacale della Bilancia

8° Miss Sorriso Liguria

Elena Ottonello

18 Anni Genova

Studentessa Liceo Classico V anno

Segno Zodiacale Acquar

La serata è stata impreziosita dalla gradevole presenza di tre splendide madrine: Alice Lenone Miss Liguria 2020, Valentina Gullo Miss Eleganza Liguria 2019 e Giulia Nora Miss Cinema Liguria 2019. Hanno presentato la serata Sabrina figari e la Voce Storica di Miss Liguria ‘Fru’. La Direzione Artistica della serata è stata affidata a Fortunato Scordo.