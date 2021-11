Ospedaletti: azione penale nei confronti dell'ex vice Comandante della Polizia Municipale

Si è costituito parte civile anche il Comune di Ospedaletti, nel caso che ha visto l’avvio di una azione penale da parte della Procura della Repubblica di Imperia, nei confronti del vice Comandante della Polizia Locale della città delle rose, Genoveffa D'Agostino.

I fatti riguardano un caso avvenuto a gennaio scorso ed ha visto l’agente della Municipale, avere comportamenti fuori dall'esercizio delle sue funzioni. La contestazione riguarda il peculato d'uso, per andare al confine tra Ospedaletti e Sanremo perchè il nipote era stato fermato dalla Polizia Provinciale. L’agente è difesa dall’avvocato Marco Bosio che, a fronte della contestazione di addebito, ha chiesto l'archiviazione del procedimento disciplinare ed in via subordinata la sospensione in attesa della definizione del procedimento penale. L'udienza è fissata per il 25 novembre.

La stessa agente, nel frattempo, ha chiesto al Comune di Ospedaletti, il trasferimento a quello di Vallecrosia.