Coronavirus: aumentano i contagiati nella nostra provincia, brusco balzo in avanti per Ventimiglia

Anche questa settimana il trend di contagiati nella nostra provincia è in aumento. Dopo il passaggio da 206 a 217 della settimana scorsa, ora siamo arrivati a 224 nuovi positivi al Covid-19, seguiti a casa dall’Asl 1 Imperiese. Come sempre sono le città più grandi a far registrare il maggior numero dei contagi mentre, nei comuni più piccoli i positivi sono molto pochi.

Anche questa settimana è Sanremo quella con il maggior numero di contagiati, passati da 53 a 70. Brusco balzo in avanti per Ventimiglia, che diventa la seconda città della provincia, passando da 13 a 42 mentre il capoluogo Imperia è pressoché stazionario, dai 35 della settimana scorsa ai 36 di quest’ultima. Stabile Taggia, ferma a 23, così come Diano Marina a 12.

Questa la situazione negli altri comuni: Bordighera, Camporosso, Diano Castello e Dolceacqua 6; Diano San Pietro 5; Montalto Carpasio, Ospedaletti, Pieve di Teco e Vallecrosia 3; Dolcedo, Pornassio, Riva Ligure e Vallebona 2; Apricale, Borghetto D'Arroscia, Castellaro, Cipressa, Diano Arentino, Pontedassio, Prelà, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima e San Lorenzo al Mare 1.

Sono invece Covid free (senza contagiati): Airole, Aquila D'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Borgomaro, Caravonica, Castelvittorio, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Civezza, Cosio D'Arroscia, Costarainera, Isolabona, Lucinasco, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pietrabruna, Pigna, Pompeiana, Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Terzorio, Vasia, Vessalico e Villa Faraldi.

Sono infine 928, nell’ultima settimana, le persone in sorveglianza attiva che devono rimanere a casa, rispetto ai 790 della settimana scorsa.