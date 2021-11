Taggia: parcheggio nel viale delle Palme, ultimi lavori prima della riapertura tra pochi giorni

Un incontro per valutare lo stato d'avanzamento dei lavori, determinare quindi una possibile data per l'apertura e infine, ragionare sull'aiuola adiacente al nuovo piano posteggi. A fronte di varie ipotesi valutate, compresa l'eliminazione per realizzare ulteriori stalli, si è arrivati alla decisione di rivedere lo spazio verde, mantenendone la funzione. L'aiuola verrà rimodulata per favorire una migliore viabilità tra auto in entrata e in uscita.