Bordighera: il cordoglio della 'Cumpagnia d'a Parmura' per la scomparsa di Vincenzo Capraro

La ‘Cumpagnia d’a Parmura’ si unisce al dolore della famiglia Capraro per la scomparsa di Vincenzo (Enzo) conosciutissimo tabaccaio di Bordighera Alta.

“Per capire l’esigenza che abbiamo sentito di esprimere con questa nostra partecipazione, (oltre ovviamente al compianto che ognuno personalmente condivide) – evidenzia l’associazione - occorre avere ben presente che cosa ha rappresentato negli anni (e rappresenta tuttora) il negozio di tabaccheria in Paese. Non si tratta di un semplice negozio che vende le sigarette. Lo ricordiamo con ‘Lisin e Minotto’, presidio fornitissimo di ogni genere di merce che per decenni ha servito le passate generazioni paesenghe, sollevandole dall’incombenza di recarsi ‘alla Marina’, quando auto e motorini non erano nella disponibilità delle nostre famiglie. Enzo con la sua famiglia ha portato avanti la stessa filosofia di servizio, selezionando gli articoli, mantenendo quella eterogeneità di offerta che spazia dall’utilità commerciale spicciola alle più moderne attività informatizzate, fino ad arrivare ad un vero e proprio servizio sociale di prossimità”.

“Quando Bordighera Alta si è svuotata di ogni tipo di esercizio commerciale ‘ù Tabachin' – termina - è rimasto l’unico baluardo a far da argine all’abbandono, da cui si è ripartiti con nuove iniziative per una moderna e più comoda residenzialità. Grazie Enzo”.