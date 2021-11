Serie C calcio a 5, Airole sconfitto a Taggia dopo una buona prestazione

Prima sconfitta in campionato per l'Airole FC nella seconda giornata del girone A di serie C di calcio a 5 della Liguria. Al campo sportivo di Castellaro infatti i biancoverdi hanno nuovamente affrontato i padroni di casa del Taggia dopo la pesante goleada subita in Coppa Italia tre settimane prima proprio dal team giallorosso. Ben diversa però è stata in questo caso la prestazione offerta dalle viverne che hanno ceduto per 6-4 al termine di una buona gara che ha anche evidenziato importanti miglioramenti dal punto di vista atletico per il team di mister Maurizio Cattaneo.

Nuovamente privi di Filippo Canzone gli ospiti sono scesi in campo con grande determinazione e pronti a reagire per due volte allo svantaggio iniziale grazie alle reti di Davide Trama e Vincenzo Gullace autori di due pregevoli azioni in solitaria al limite dell'area. Il primo tempo si chiudeva però col nuovo vantaggio locale per un tabellino che segnava il risultato di 3-2 all'intervallo con una delle tre marcature causata da una sfortunata autorete ospite. L'episodio chiave del match arrivava così all'inizio del secondo tempo quando Gullace già ammonito, nel tentativo di colpire un pallone alzatosi a campanile su azione d'angolo, trovava invece la gamba dell'avversario con l'arbitro pronto a sventolare il secondo giallo e relativo rosso. L'Airole in temporanea inferiorità numerica subiva quindi il 4-2 prima di siglare il gol dell'ultima speranza grazie a Marco Foti in seguito ad una bella azione di Mirko Trinchero. Una rete all'incrocio dei pali da parte dei padroni di casa e la seguente sesta realizzazione spezzavano però le gambe ai biancoverdi che avevano ancora la forza di trovare la marcatura del 4-6 con Leopoldo Carbone su calcio d'angolo. Nel finale qualche protesta per un possibile fallo da rigore su Davide Trama, episodio sul quale però finiva il match con la vittoria dei padroni di casa che confermavano l'ottimo momento di forma col punteggio pieno in classifica.

Per l'Airole FC soddisfazione per la prestazione offerta e testa alle prossime partite rispettivamente in trasferta contro San Lorenzo ed in casa con Bordighera. Due gare che le viverne rischiano di dover giocare nuovamente senza Gullace che era appena rientrato dalla squalifica di coppa: "Dobbiamo continuare sulla strada del lavoro settimanale e dell'impegno - ha dichiarato il presidente Stefano Ricci - anche perchè é chiaro che alcuni risultati estremamente negativi sono stati anche frutto dell'avvio tardivo della preparazione e dei problemi di inizio stagione. Speriamo di essere sulla buona strada e di proseguire nel miglioramento delle prestazioni già a cominciare da venerdì prossimo a San Lorenzo al mare".