I risultati dell'Imperia Volley nel campionato regionale di Serie D maschile e femminile

Esordio con due sconfitte per la neonata Imperia Volley nei campionati regionali di Serie D.



A Genova la rinnovata formazione maschile, pur pagando un amalgama non ancora ottimale, tiene testa alla compagine genovese che si presenta con una squadra quasi invariata rispetto alla passata stagione.

Prossimo impegno per i ragazzi di Massimiliano Niggi, sabato 13 novembre alle 21 al Palasport di Zona San Lazzaro opposti alla formazione levantina del Psm Rapallo, uscita sconfitta nella gara iniziale con i valbormidesi della Gandolfo Marmi Carcare.