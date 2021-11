Calcio. Stasera webinar AIAC con Luca De Pra, preparatore dei portieri del Genoa

Grande opportunità per i tecnici imperiesi creata dall’AIAC di Imperia presieduta per il quinto anno consecutivo da Vincenzo Stragapede. Stasera dalle 20.30 sarà possibile partecipare gratuitamente al webinar messo a disposizione sulla piattaforma nazionale https://myaiac.it e in cui il relatore sarà l’allenatore del Genoa CFC Luca De Pra.

Per la sezione di Imperia che a gennaio aveva rinnovato l’assetto e il direttivo, confermando alla presidenza Vincenzo Stragapede, si tratta di un altro passo in avanti.

“Puntiamo molto sulla formazione dei nostri allenatori e non abbiamo timore a proporre anche argomenti specifici - spiega lo stesso Stragapede - il mister che non si confronta, che non si apre, è un mister che non vuole crescere. Il nostro compito, oltre tutelare gli allenatori, è proprio questo: cercare di qualificarli al meglio attraverso momenti di condivisione e nuove esperienze formative”.