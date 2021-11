Bocce: anche il campione ponentino Artioli ieri alla gara nazionale disputata a Cairo Montenotte

Anche il campione ponentino Artioli ha partecipato ieri a Cairo Montenotte alla classica gara nazionale, trofeo intitolato alla Signora Nari, storica ex presidentessa del club.

Ha partecipato un nutrito numero di coppie, provenienti da Liguria e Piemonte, con la presenza dei campioni di spicco, come Manolino, Mana, Picasso, Ravera, Ressia e altri. Dopo un'intensa giornata di incontri, la finale è stata disputata tra la società Cellese di Rossi e Zunino, contro il Mondovì di Artioli e Pesce.

Si è dato vita ad una finale entusiasmante con un livello di gioco altissimo da parte di entrambe le formazioni, ne è testimone il punteggio finale di 4-3 a favore della cellese. Ottimi gli accosti e superlative le bocciate di Rossi ed Artioli sia nelle bocce che nei pallini, probabilmente due momenti di fortuna hanno contribuito, dato il tasso tecnico, a spostare l'ago della bilancia.

Il campione ponentino si è nuovamente messo in luce dando un'ulteriore prova della splendida forma nella bocciata, e soprattutto nei pallini, non solo per la qualità, ma soprattutto per la durata del ritmo, dalla prima all'ultima partita (ne hanno disputate sette, mettendo in fila Picasso, Ressia, Manolino, ed altri).

Sensazionale ed evento unico nella storia delle bocce, accaduto sui campi di Ferrania a conclusione della prima partita contro la Chiavarese di Picasso, dove durante la delicatissima bocciata di annullo per la vittoria, Artioli ha colpito il pallino a pochi centimetri dal fondo campo, eseguendo un carreau sul bersaglio stesso.

Ancora una volta il campione ligure ha portato alta la bandiera del ponente ed i colori della società di appartenenza di Mondovì, in coppia col grande amico ed ex compagno di squadra Pesce, riformando la storica coppia solida, affiatata e vincente.