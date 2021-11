Sanremese: "Partita spartiacque, riparte una nuova stagione. Le cessioni? Eravamo in abbondanza" parla un entusiasta Presidente Alessandro Masu (video)

"Era una partita spartiacque e, se avessimo perso, il nostro sarebbe diventato un campionato di medio-alta classifica che noi non vogliamo fare. " E' entusiasta il patron della Sanremese Alessandro Masu che rilancia le ambizioni dei biancoazzurri.

Tanto gli argomenti toccati nell'intervista. Il Presidente pone il bel successo sul Novara, per 3-2, come un punto di partenza per la stagione. E lancia anche un messaggio all' Amministrazione Comunale auspicando la riapertura, a breve, della tribuna.

Chiusura dedicata alle cessioni di Foti e Fabbri che hanno preso la strada per Imperia:" Eravamo in abbondanza e l'Imperia si è rinforzata con due nostre uscite che qua avevano giocato pochissimi minuti. Questo dimostra il valore della nostra rosa."