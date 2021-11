Sanremo: non solo Tari e multe non pagate, ora il Comune dà la caccia anche ai ‘furbetti’ della Tassa di Soggiorno

La lunga lista di chi si ostina a non pagare le tasse si aggiorna oggi con una new entry. Se prima era ormai consuetudine fare i conti con chi non pagava la TARI, o le multe o altre imposte comunali, ora il Comune di Sanremo deve fare fronte anche ai ‘furbetti’ della Tassa di Soggiorno.



Per questo palazzo Bellevue di recente si è affidata alla società ‘Abaco S.p.a.’ per il recupero e la riscossione della Tassa di Soggiorno dalle case vacanza fantasma, quegli appartamenti che, di fatto, lavorano in nero senza nemmeno dichiarare gli ospiti. In un mercato del turismo sempre più vasto, le case vacanza sono una risorsa senza dubbio importante, ma devono a loro modo entrare a tutti gli effetti nel tessuto economico cittadino, anche pagando la Tassa di Soggiorno come chi fa tutto alla luce del sole.

Qualche giorno fa, quindi, il Comune di Sanremo ha liquidato la fattura da 5.795 euro ad ‘Abaco’ nella speranza che il servizio possa portare alla luce tutto il sommerso che ancora pesa sulle casse pubbliche.

La Tassa di Soggiorno, lo ricordiamo, è stata istituita dalla prima amministrazione Biancheri, in linea con le principali località turistiche nazionali che ormai la applicano da anni. Il suo scopo è, come da normativa regionale, quello di finanziare investimenti per l'accoglienza turistica, per la promozione della località e per migliorie cittadine sempre in relazione alla vocazione ricettiva della Città dei Fiori.