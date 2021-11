Sanremo: manutenzione ordinaria e pulizia dei torrenti, il Comune affida lavori per oltre 130 mila euro

Anche ad autunno inoltrato non si fermano i lavori del Comune di Sanremo per la manutenzione e la sicurezza dei corsi d’acqua. Le piogge di questa stagione, infatti, rappresentano un pericolo non da poco qualora i corsi d’acqua non si presentino puliti e, soprattutto, sgombri da vegetazione pericolosa in caso di piena.

Per questo gli uffici di palazzo Bellevue hanno approvato di recente la spesa di oltre 130 mila euro (132 mila, per la precisione) e l’assegnazione dei lavori che sono andati con affidamento diretto alla ditta ‘La Marca Garden’ di Taggia.



Gli interventi sono principalmente di decespugliamento e pulizia della vegetazione negli alvei di alcuni tratti dei torrenti cittadini oltre all’abbattimento e alla rimozione di alberi pericolanti o di esemplari crollati negli alvei. Il tutto con l’intenzione di regolare il deflusso delle acque.