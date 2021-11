San Bartolomeo al Mare: firmata ordinanza per l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento

Con un'Ordinanza emessa oggi, il Comune di San Bartolomeo al Mare ha disposto l’accensione anticipata degli impianti termici di riscaldamento negli edifici pubblici e privati. La misura ha valenza da oggi, 8 novembre al giorno 14 novembre compresi, per un orario di accensione giornaliero massimo di cinque ore anche frazionabili in due o più frazioni.

Il provvedimento è stato adottato per far fronte al disagio fisico soprattutto per le persone anziane. In alcune zone del territorio di San Bartolomeo, all’interno delle abitazioni, non sono state rilevate temperature idonee al raggiungimento della soglia di benessere.



L'accensione degli impianti dovrà essere nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambientale stabiliti dal D.P.R. n. 74/2013. Dal 15 novembre al 31 marzo saranno consentite 10 ore giornaliere di attivazione.