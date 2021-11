Cento candeline per la signora Luisa, un'età che nemmeno dimostra. Ieri nonna Luisa, che vive a Pompeiana con la sua famiglia, ha raggiunto il traguardo a tre cifre.

Tutto il paese si sarebbe voluto unire ai festeggiamenti ma le regole per la prevenzione del contagio non lo hanno permesso. In rappresentanza dell'intera comunità il Sindaco Vincenzo Lanteri è andato a porgere gli auguri di buon compleanno insieme al Vicesindaco Manuela Giraudo e all’Assessore Fabrizio Bucci.