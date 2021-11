Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 8 a domenica 14 novembre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 8 NOVEMBRE

SANREMO

9.00. Passeggiata urbana con partenza da Santa Tecla. Percorso: molo porto vecchio, Porto sole, Tre Ponti e ritorno, 8 km circa pianeggiante (i dettagli a questo link)

IMPERIA

10.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Imperia - 11 Antiche vie’. Galleria Rondò, piazza De Amicis, sino al 21 novembre (h 10/12-16/19)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



11.00-23.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!

WORK IN PROGRESS...





MARTEDI’ 9 NOVEMBRE



SANREMO

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, la scrittrice Mariolina Venezia presenta il suo nuovo libro ‘Da dove viene il vento. Il nostro viaggio nel cuore della notte’ (La nave di Teseo). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero, necessario green pass

21.15. ‘Un'ora sola vi vorrei…’: spettacolo di e con Enrico Brignano (da 30 a 70 euro). Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



10.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Imperia - 11 Antiche vie’. Galleria Rondò, piazza De Amicis, sino al 21 novembre (h 10/12-16/19)

DIANO MARINA



10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)



15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

20.00. Tutta l'Arte del Cinema - Film restaurato: proiezione del film ‘F come falso’ di Orson Welles (1973) a cura dell'Istituto audiovisivo di Monaco, in collaborazione con La Cinemateca francese. Théâtre des Variétés (più info)

NICE



19.30. ‘Alice nel paese delle meraviglie’: trasposto nell'opera dal regista Édouard Signolet e dal compositore Matteo Franceschini, il racconto di Lewis Carroll trasporta grandi e piccini nel meraviglioso mondo di Alice. Teatro Nazionale di Nizza, anche domani (più info)



MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE



SANREMO



17.00. Inaugurazione del ‘Senior Residence Over’, residenza realizzata per le Ospiti ‘Over’, in via G. Anselmi 3, info 331 9045866

IMPERIA



10.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Imperia - 11 Antiche vie’. Galleria Rondò, piazza De Amicis, sino al 21 novembre (h 10/12-16/19)

VENTIMIGLIA



15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)



15.30. Presentazione del volume ‘I Giardini Winter a Bordighera e Ventimiglia’ con interventi delle rappresentanti dell’Associazione Amici di Winter e dell’Istituto Internazionale di Studi Ligurdi Gulshan Antivalle e Daniela Gandolfi, del prof. Marco De Vecchi, della prof.ssa Paola Gullino, della prof.ssa Annalisa Maniglio Calcagno del Disafa dell’Università degli Studi di Torino Sala Azaretti del MAR, Via Verdi 41, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid



DIANO MARINA

10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



11.00-23.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

20.00. ‘Le Serenissime dell'Umorismo 2021’: Festival del ridere con Patrick Bosso, in collaborazione con Rire et Chansons e a sostegno dell' Fondazione Flavien. Grimaldi Forum Monaco - Salle Prince Pierre (più info)

NICE



19.30. ‘Alice nel paese delle meraviglie’: trasposto nell'opera dal regista Édouard Signolet e dal compositore Matteo Franceschini, il racconto di Lewis Carroll trasporta grandi e piccini nel meraviglioso mondo di Alice. Teatro Nazionale di Nizza (più info)

GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE

SANREMO

17.00 & 21.00. ‘Tra variazioni e riaffermazione della forma’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretto dal M° José Francisco Sánchez con Misha Quint al Violocello. Musiche di Rega, Tchaikovsky, Beethoven (25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (prenotazione per concerto h 17 QUI, per ore 21 QUI)

IMPERIA



10.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Imperia - 11 Antiche vie’. Galleria Rondò, piazza De Amicis, sino al 21 novembre (h 10/12-16/19)

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

DIANO MARINA

10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. 29° Salon du Palais Gourmand: Tour de France gourmet animato da quasi 300 espositori. Ippodromo de la Côte d'Azur, fino al 15 novembre (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

18.30. Concerto di O'Sisters. Grimaldi Forum Monaco, Espace Indigo (più info)

20.00. ‘Le Serenissime dell'Umorismo 2021’: Festival del ridere con il Comte di Bouderbala, in collaborazione con Rire et Chansons e a sostegno dell' Fondazione Flavien. Grimaldi Forum Monaco - Salle Prince Pierre (più info)

20.30. ‘Maya, Une Voix’ (Maya, una voce) di Eric Bouvron, Julie Delaurenti, Tiffany Hofstetter, Sharon Mann et Elizabeth Wautlet con Ursuline Kairson, Julie Delaurenti, Margeaux Lampley, Tiffany Hofstetter, Audrey Mikondo (più info)





VENERDI’ 12 NOVEMBRE

IMPERIA



9.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra ‘Imperia che sarà’ con foto storiche, immagini di attualità e progetti per il futuro di Imperia. Palazzo Civico, fino al 28 novembre

10.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Imperia - 11 Antiche vie’. Galleria Rondò, piazza De Amicis, sino al 21 novembre (h 10/12-16/19)

21.00. ‘Buon Compleanno Imperia’: concerto del Coro Mongioje. Chiesa dei Frati Cappuccini di Piazza Roma

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)



TAGGIA

21.00-24.00. Laboratorio teatrale di Marcello Prayer dedicato al canto XXVI dell’Inferno della Divina Commedia (Ulisse) nell’ambito di ‘Officina Out Stage’ della Scuola propedeutica al teatro proposta dal Banchéro. Sede del Banchéro in via Soleri a Taggia, fino al 14 novembre (più info)

DIANO MARINA

10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)

10.00-17.00. ‘Giornata Novariana’ organizzata in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri in occasione dei 150 anni dalla nascita del poeta dianese Angiolo Silvio Novaro. Biblioteca Civica ‘Angiolo Silvio Novaro’ (il programma nella locandina) JPG Angiolo Silvio Novaro_12 novembre 2021



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



PIGNA



15.00. ‘A tavola con l’Olio nuovo e il Pan Negru di Pigna’: riproposta dell’antica e sana merenda con pane e olio. Evento a cura del Museo del Cibo, fino al 14 novembre, info e prenotazioni 0184 1760041



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. 29° Salon du Palais Gourmand: Tour de France gourmet animato da quasi 300 espositori. Ippodromo de la Côte d'Azur, fino al 15 novembre (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-24.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

20.00. ‘Le Serenissime dell'Umorismo 202’1: Festival del ridere con Elie Semoun, in collaborazione con Rire et Chansons e a sostegno dell' Fondazione Flavien. Grimaldi Forum Monaco - Salle Prince Pierre (più info)

20.30. ‘Maya, Une Voix’ (Maya, una voce) di Eric Bouvron, Julie Delaurenti, Tiffany Hofstetter, Sharon Mann et Elizabeth Wautlet con Ursuline Kairson, Julie Delaurenti, Margeaux Lampley, Tiffany Hofstetter, Audrey Mikondo (più info)

20.30. ‘Francesco, giullare di Dio’ di Dario Fo con Guillaume Gallienne, esponente della Comédie-Française. Théâtre Princesse Grace (più info)

NICE



19.30. ‘La bella e la Bestia’: spettacolo teatrale basato sul romanzo di Madame de Villeneuve. Adattamento, disegni e regia Thierry Vincent. Con Élise Clary, Élodie Tampon-Lajarriette, Thierry Vincent. Teatro Nazionale di Nizza, anche domani (più info)



SABATO 13 NOVEMBRE

SANREMO

9.30-12.30. ‘100 anni di Insulina – passato, presente e futuro’: seminario con la partecipazione di numerosi relatori. Villa Nobel, info 349 8230463 (il programma nella locandina)

12.00. 38° Campionato Invernale West Liguria 2021/2022: partenza della manifestazione ‘Autunno in Regata’. Golfo della città, anche domani (info)

IMPERIA

9.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra ‘Imperia che sarà’ con foto storiche, immagini di attualità e progetti per il futuro di Imperia. Palazzo Civico, fino al 28 novembre

10.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Imperia - 11 Antiche vie’. Galleria Rondò, piazza De Amicis, sino al 21 novembre (h 10/12-16/19)

14.30. Per ‘Aspettando il Centenario’, incontro sportivo ‘Corri con noi’ (100 mt piani). Pista di Atletica A. Lagorio

21.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, 19a edizione della Rassegna di musica sacra dalle piazze alle cattedrali con concerto di Paolo Bottini, organista titolare della chiesa di Santo spirito a Cremona. A cura del Circolo Amici della Lirica. Basilica Collegiata di S. Giovanni

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

TAGGIA

11.00-18.00. Laboratorio teatrale di Marcello Prayer dedicato al canto XXVI dell’Inferno della Divina Commedia (Ulisse) nell’ambito di ‘Officina Out Stage’ della Scuola propedeutica al teatro proposta dal Banchéro (h 10/13-14/18). Sede del Banchéro in via Soleri a Taggia, fino al 14 novembre (più info)

DIANO MARINA

10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: ultimo giorno della mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco (h 10/12-16/19)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

PIGNA



15.00. ‘A tavola con l’Olio nuovo e il Pan Negru di Pigna’: riproposta dell’antica e sana merenda con pane e olio. Evento a cura del Museo del Cibo, fino al 14 novembre, info e prenotazioni 0184 1760041



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. 29° Salon du Palais Gourmand: Tour de France gourmet animato da quasi 300 espositori. Ippodromo de la Côte d'Azur, fino al 15 novembre (più info)

20.45. Festival di Musica Sacra 2021: concerto dell’Ensemble Vocal Quilisma de Nice. Cantata N° 4 ‘Christ lag in Todesbanden’. Chiesa di Notre-Dame de la Mer (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-24.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

14.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza regionale creata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 21 novembre alle ore 14), Quai des Etats-Unis (più info)

14.30 & 16.30. ‘La Sorcière Du Placard Aux Balais’ (La strega dell'armadio di scope) di Pierre Gripari con Stéphane Eichenholc ed Emilie Pirdas. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 35 (info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

18.00. Concerto spirituale ‘Cantico dei Gradi’ di Vox Clamantis, a cura della Fondazione Prince Pierre de Monaco, con la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Cattedrale di Monaco (più info)

20.00. ‘Tutti uniti contro le molestie’ di Frédérique de Chambure, interpretato dalla Comapgnia Florestan, da un'idea di tre associazioni monegasche AIMC, AVIP e l'Union des Femmes Monégasques. Théâtre des Variétés (più info)

20.00. ‘Le Serenissime dell'Umorismo 2021’: Festival del ridere con Hassan de Monaco, in collaborazione con Rire et Chansons e a sostegno dell' Fondazione Flavien. Grimaldi Forum Monaco - Salle Prince Pierre (più info)

20.30. ‘Maya, Une Voix’ (Maya, una voce) di Eric Bouvron, Julie Delaurenti, Tiffany Hofstetter, Sharon Mann et Elizabeth Wautlet con Ursuline Kairson, Julie Delaurenti, Margeaux Lampley, Tiffany Hofstetter, Audrey Mikondo (più info)

NICE

10.00-19.00. ‘Fiera Vintage 2021’: shopping retrò al Nice Acropolis, Esplanade John Fitzgerald Kennedy 1, anche domani (più info)



11.00 & 15.30. ‘La bella e la Bestia’: spettacolo teatrale basato sul romanzo di Madame de Villeneuve. Adattamento, disegni e regia Thierry Vincent. Con Élise Clary, Élodie Tampon-Lajarriette, Thierry Vincent. Teatro Nazionale di Nizza (più info)



DOMENICA 14 NOVEMBRE

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, camminata a cura di Davide Fornaro da Triora al Passo della Guardia. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 340 2440972 (più info)

8.30. 5ª Prova del ‘Campionato Regionale Enduro – 2° MemorialOrlando Dall’Ava’: gara ad anello di ca. 45 km fra i comuni di Sanremo, Ceriana e Bajardo, da ripetersi 3 volte e mezzo. Partenza da località San Romolo (più info)

9.00. ‘Se ti muovi il diabete si ferma’: passeggiata dalle ore 9 alle 12 lungo la pista ciclabile (8 Km) con partenza da Piazza Colombo e arrivo ad Arma di Taggia in piazzale Chierotti + Screening gratuito del diabete presso il mezzo polifunzionale Lions + Controllo cardiologico all'arrivo. Evento a cura del Lions Club International

11.00. 38° Campionato Invernale West Liguria 2021/2022: partenza della manifestazione ‘Autunno in Regata’. Golfo della città (info)

IMPERIA

7.00. Partenza della decima edizione della Ronde Valli Imperiesi da Calata GB Cuneo, Banchina Portuale di Oneglia. Il percorso interesserà i territori dei Comuni di Imperia, Aurigo, Caravonica e Borgomaro. Arrivo previsto per le ore 15.45 con premiazioni sul palco (più info a questo link)

10.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Imperia - 11 Antiche vie’. Galleria Rondò, piazza De Amicis, sino al 21 novembre (h 10/12-16/19)

10.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Imperia - 11 Antiche vie’. Galleria Rondò, piazza De Amicis, sino al 21 novembre (h 10/12-16/19)

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, camminata a cura di Davide Fornaro da Triora al Passo della Guardia. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 340 2440972 (più info)

11.00-17.00. Laboratorio teatrale di Marcello Prayer dedicato al canto XXVI dell’Inferno della Divina Commedia (Ulisse) nell’ambito di ‘Officina Out Stage’ della Scuola propedeutica al teatro proposta dal Banchéro (h 10/13-14/17). Sede del Banchéro in via Soleri a Taggia (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

PIGNA



15.00. ‘A tavola con l’Olio nuovo e il Pan Negru di Pigna’: riproposta dell’antica e sana merenda con pane e olio. Evento a cura del Museo del Cibo, info e prenotazioni 0184 1760041



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. 29° Salon du Palais Gourmand: Tour de France gourmet animato da quasi 300 espositori. Ippodromo de la Côte d'Azur, fino al 15 novembre (più info)

MONACO

00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza regionale creata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 21 novembre alle ore 14), Quai des Etats-Unis (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

11.00. ‘La Sorcière Du Placard Aux Balais’ (La strega dell'armadio di scope) di Pierre Gripari con Stéphane Eichenholc ed Emilie Pirdas. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 35 (info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

16.30. ‘Maya, Une Voix’ (Maya, una voce) di Eric Bouvron, Julie Delaurenti, Tiffany Hofstetter, Sharon Mann et Elizabeth Wautlet con Ursuline Kairson, Julie Delaurenti, Margeaux Lampley, Tiffany Hofstetter, Audrey Mikondo (più info)

18.00. Serie Grande Stagione: recital di pianoforte con Jean-Yves Thibaudet. In programma: Debussy Claude. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00-19.00. ‘Fiera Vintage 2021’: shopping retrò al Nice Acropolis, Esplanade John Fitzgerald Kennedy 1 (più info)

Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate





ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!