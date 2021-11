Target: professionalità, cortesia e competenza, tutto in un'unica soluzione da Edil Boutique Corradini

La ditta Edil Boutique nasce nel 1992 da un’idea di Angelo Corradini e della moglie Tiziana, nel 2012 subentra in azienda anche la figlia Ilaria. L’impresa familiare vanta un’esperienza ultra ventennale nel settore di commercio di piastrelle, ceramiche, caminetti, stufe, porte, arredo bagno, parquet, arredo giardino e tutto ciò che serve per centrare il loro obiettivo principale ovvero la totale soddisfazione del cliente.

La grande evoluzione degli ultimi anni di questo settore riguarda le piastrelle, oggi infatti si vendono anche lastre di 1.60 x 3.20 m per ottenere risultati estetici spettacolari e del tutto innovativi.

Da sempre Edil Boutique ha scelto di proporre solamente le migliori marche del mercato: Marazzi, Fiordo, Cielo, Glass, Cerasa, Edilkamin, Fioranese molte altre ancora. La ditta offre anche progettazioni gratuite, i titolari realizzano per i clienti dei disegni preparatori con le varie alternative per distribuire al meglio gli elementi di una determinata stanza ed avere una visione anticipata di quello che sarà poi il risultato finale.

EBC presta sempre molta attenzione alle esigenze dei clienti e ai suggerimenti di quest’ultimi, scelta che rispecchia a pieno la filosofia dell’azienda, dove la qualità e la garanzia di un prodotto sono la ricetta base della soddisfazione degli acquirenti. I punti di rifermento in azienda, oltre al titolare Angelo Corradini, sono Ilaria e Roberto per le informazioni commerciali, Tiziana per le informazioni amministrative ed Emanuele per la gestione magazzini. Il settore non ha particolarmente risentito il difficile periodo che stiamo vivendo ma a causa del Covid per diversi mesi le produzioni di alcuni materiali sono state bloccate. Avendo così smaltito le scorte oggi risulta complicato reperire alcune merci.

Il target di clientela di Edil Boutique è variegato, numerose sono le collaborazioni con aziende edili fuori provincia ma altrettanto numerose sono quelle con impresari e artigiani locali.